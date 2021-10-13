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Yol çalışmalarına hız verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yol çalışmalarına hız verildi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2. çevreyolu üzerinde bulunan Hısn-ı Mansur Caddesinde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2. çevreyolu üzerinde bulunan Hısn-ı Mansur Caddesinde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Son olarak, 2. Çevreyolu üzerinde bulunan Hısn-ı Mansur Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, yolu kısa süre içerisinde hizmeti açmayı hedefliyor. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, hedeflerinin asfalt sezonu bitene kadar planladıkları tüm cadde ve sokaklarda asfaltı yenilemek olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Yol çalışmalarına hız verildi

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