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Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel
Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

EDİRNE'de iki otomobilin yol ayrımında çarpışması sonucu 5 kişi, yaralandı.

EDİRNE'de iki otomobilin yol ayrımında çarpışması sonucu 5 kişi, yaralandı.

Kaza, Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Yiğit'in kullandığı 06 BZH 110 plakalı otomobil, yol ayrımında Arifpaşa Caddesi'nden gelen Osman Çağlar yönetimindeki 22 DC 753 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Yiğit ile diğer araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yol ayrımında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri
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