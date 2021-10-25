DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler YÖKAK Öğrenci Toplulukları Çalıştayı Başlıyor Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 'Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor' temalı Öğrenci Toplulukları Çalıştayı'nda üniversitemiz de temsil edilecek.

DPÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulunun Öğrenci Toplulukları Çalıştayı'nda yer alacak.

YÖKAK tarafından bu yıl 'Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor' temasıyla 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek etkinlikte kalite güvencesine ilişkin çalışmalar yürüten öğrenci topluluklarının deneyimlerini birbirleri ile paylaşmaları, bilgi alışverişinde bulunmaları ve bir öğrenci kalite ağı oluşturulması amaçlanıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Kalite Gönüllüleri Topluluğu tarafından temsil edeceği çalıştayda topluluk üyeleri Rıdvan Saraçoğlu ve Abdülmuttalip Şahan da etkinliğin ilk günkü oturumlarında birer konuşma yapacaklar.

YÖKAK'tan yapılan açıklamada çalıştayın tüm öğrencilerin katılımına açık olduğu bilgisi verildi.

Çalıştaya katılım için gerekli bağlantı ve şifrelerin yayımlandığı YÖKAK sayfasına erişmek için tıklayınız.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 25 Ekim 2021, Pazartesi/ 50 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, YÖKAK, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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