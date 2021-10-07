YÖK Belarus Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÖK Belarus Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
YÖK Belarus Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

?BELARUS BÜYÜKELÇİSİ VİCTOR RYBAK, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ7 Ekim 2021 / AnkaraBelarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ANKARA (Habermetre) - ?

BELARUS BÜYÜKELÇİSİ VİCTOR RYBAK, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ

7 Ekim 2021/ Ankara

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Rybak, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Erol Özvar'ı tebrik etti. Ziyarette iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

???

?

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Amelia Hamlin Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YÖK Belarus Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 23:10:38. #1.17#