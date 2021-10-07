YÖK Belarus Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

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BELARUS BÜYÜKELÇİSİ VİCTOR RYBAK, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ

7 Ekim 2021/ Ankara

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Rybak, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Erol Özvar'ı tebrik etti. Ziyarette iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

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