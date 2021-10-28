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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Cumhuriyet'in 98. yılını kutladı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Cumhuriyet'in 98. yılını kutladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutladı.

Özvar, yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anar, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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