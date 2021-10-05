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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor"

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış...

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

 Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı
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