Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor"
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış...
2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. (3)