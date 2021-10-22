YÖK Başkanı Özvar: "Üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz" - Haberler
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YÖK Başkanı Özvar: "Üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz"

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
YÖK Başkanı Özvar:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YÖK olarak yükseköğretimde yeni dönemde üniversitelerle daha yakından bir iletişim kurarak, üniversitelerin çeşitli iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantılara iştirak etmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelip, akademimizdeki son durumu ele aldık. ÜAK'a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmalarını görüştük. YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizle daha katılımcı ve yakın iletişim içinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum."

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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