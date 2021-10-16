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YOĞURT KOVASINDAKİ PEYNİRİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada yolcuya ait yoğurt kovasındaki peynirin içerisine gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada yolcuya ait yoğurt kovasındaki peynirin içerisine gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi. Jandarma kovanın sahibi A.Y.'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakolu önündeki arama noktasına gelen minibüs durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde tedirgin hareketlerinden şüphe edilen A.Y.'nin bagajı ile kendisine ait malzemeler kontrol edildi. Şüphelinin yanında bulunan yoğurt kovasında bulunan peynirin içerisine gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y.? jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YOĞURT KOVASINDAKİ PEYNİRİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

YOĞURT KOVASINDAKİ PEYNİRİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

YOĞURT KOVASINDAKİ PEYNİRİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

YOĞURT KOVASINDAKİ PEYNİRİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

YOĞURT KOVASINDAKİ PEYNİRİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: YOĞURT KOVASINDAKİ PEYNİRİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI - Haberler
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