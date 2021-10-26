Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Eylül- 4 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim–05 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.

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