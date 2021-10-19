Yks 2. Tercih sonuçları için geri sayım başladı. 18 Ekim tarihinde sona erecek olan sürecin ardından 140 puanla tercih yapan adaylar yerleştikleri üniversitelerde eğitim almaya başlayan hal böyleyken binlerce aday "2021 YKS 2. Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularını aramakta. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.

YKS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor.

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