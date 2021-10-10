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Yine aynı yer, saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yine aynı yer, saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

Elazığ'da saman balyaları taşıyan tır, kapasitesinden fazla yük alması nedeniyle alt geçide sıkıştı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da saman balyaları taşıyan tır, kapasitesinden fazla yük alması nedeniyle alt geçide sıkıştı. İki gün önce de yine aynı yerde saman yüklü bir kamyon üst geçide takılmış, çuvallar yola savrulmuştu.

Olay, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limitinden fazla saman balyası yüklenen 47AAT590 plakalı tır, 4 metre 80 santimlik alt geçitten geçerken sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya başladı. Tırın kurtarılmasının ardından trafik yeniden 2 şerit üzerinden sağlandı.

İki gün önce de yine aynı yerde saman yüklü bir kamyon üst geçide takılmış, çuvallar yola savrulmuştu. - ELAZIĞ

Yine aynı yer, saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

Yine aynı yer, saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

Yine aynı yer, saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

Yine aynı yer, saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

Yine aynı yer, saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

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