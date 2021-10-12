Yılmaz Büyükerşen, bu hafta Alpu muhtarları ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılmaz Büyükerşen, bu hafta Alpu muhtarları ile görüştü

Bültenler - Haberler | Güncel
Yılmaz Büyükerşen, bu hafta Alpu muhtarları ile görüştü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini değerlendirmek için başlattığı muhtaralar toplantıları, Alpu muhtarlarıyla devam etti.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Geçtiğimiz haftalarda Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Seyitgazi Muhtarları ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gerçekleştirilen toplantılarda muhtarların taleplerini dinliyor. Alpu ilçesinde 2021 yılında çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Büyükerşen, gerçekleştirilen toplantılarla, muhtarların talepleri doğrultusunda 2022 yılının çalışma programını değerlendireceklerini belirtti. Muhtarlar ile koordineli çalışarak ihtiyaçların tespitinin daha hızlı olacağını sözlerine ekleyen Yılmaz Büyükerşen, toplantılara katılan ve muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarlar toplantılarına Başkan Büyükerşen'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve belediye bürokratları da katıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Tamer Karadağlı
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Lewis Hamilton Burak Yılmaz
Tüm Haberler Şans Oyunları Hava Durumu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yılmaz Büyükerşen, bu hafta Alpu muhtarları ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:36:47. #1.13#