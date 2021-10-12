Yılmaz Büyükerşen, bu hafta Alpu muhtarları ile görüştü

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Geçtiğimiz haftalarda Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Seyitgazi Muhtarları ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gerçekleştirilen toplantılarda muhtarların taleplerini dinliyor. Alpu ilçesinde 2021 yılında çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Büyükerşen, gerçekleştirilen toplantılarla, muhtarların talepleri doğrultusunda 2022 yılının çalışma programını değerlendireceklerini belirtti. Muhtarlar ile koordineli çalışarak ihtiyaçların tespitinin daha hızlı olacağını sözlerine ekleyen Yılmaz Büyükerşen, toplantılara katılan ve muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarlar toplantılarına Başkan Büyükerşen'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve belediye bürokratları da katıldı.

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