YILLIK İZNE AYRILDIKTAN SONRA HABER ALINAMAYAN POLİS MEMURU ARANIYOR - Haberler
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YILLIK İZNE AYRILDIKTAN SONRA HABER ALINAMAYAN POLİS MEMURU ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Almus ilçesinde, 26 Ekim'de yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün (39) için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

ALMUS, TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Almus ilçesinde, 26 Ekim'de yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün (39) için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Musa Tüzün, 26 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayırıldı. İzne çıktığı günden itibaren haber alınamayan Tüzün için yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı. Tüzün'ün evinde yapılan incelemede cep telefonu sessiz moda alınmış şekilde bulundu. Tüzün için Almus ilçesi yakınlarındaki ormanda jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Tüzün'ün 6 ay önce Tunceli'den Tokat'ta geldiği ve bekar olduğu belirtildi.

YILLIK İZNE AYRILDIKTAN SONRA HABER ALINAMAYAN POLİS MEMURU ARANIYOR

YILLIK İZNE AYRILDIKTAN SONRA HABER ALINAMAYAN POLİS MEMURU ARANIYOR

YILLIK İZNE AYRILDIKTAN SONRA HABER ALINAMAYAN POLİS MEMURU ARANIYOR

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