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Yıldız Tilbe soğuk havada şarkılarıyla ısıttı

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Yıldız Tilbe soğuk havada şarkılarıyla ısıttı

Yıldız Tilbe, Kerki Solfej'in sonbahar konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullularla buluştu.

Serin havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçı, hayranlarına iki saat boyunca müzik ziyafeti çekti.

Bu yazın en çok konser veren kadın sanatçısı olan Yıldız Tilbe, sevenleriyle buluştuğu Harbiye Açıkhava'da renkli kişiliği ve dillere destan şarkılarıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı. Sahneye püsküllü kırmızı bir elbiseyle çıkan Tilbe, akşam boyu bir an olsun yerinde durmayarak sergilediği dans performansıyla göz doldurdu.

Soğuk Havada Şarkılarıyla Isıttı

Seyircisine üşüyüp üşümediğini soran sanatçı: "Ben soğuğa hiç dayanamam, şuan burada üç tane soba var yoksa hemen kaçarım." dedi. "Sevgililer birbirinin elini tutsun, arkadaşlar birbirine sırtlarını dayasın, karı kocalar sarılsın, bekarlar da ne yaparsa yapsın diyerek sözlerine devam eden sanatçı Harbiye'yi kahkahaya boğdu. En sevilen şarkılarını konser alanını dolduran sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyerek sonbahar akşamına yakışır bir konser keyfi yaşattı.

Yıldız Tilbe seyircisinin isteği üzerine 30 Ekim'de yeniden Harbiye Açıkhava'da dinleyicisiyle buluşacak.

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