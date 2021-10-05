Yıldız Entegre çevre dostu

Türkiye Orman Ürünleri Sanayi'nde pazar lideri Yıldız Entegre, Yıldız Trend'in ürün gruplarında çevre dostu ürünü ABS kenar bantlarını kullanmaya başlıyor.

Yıldız Entegre açıklamasına göre, yenilikçi tasarımları ve trend oluşturan ürünleriyle orman ürünleri sektöründe Türkiye'nin lider üreticisi konumunda bulunan Yıldız Entegre, doğaya olan katkısını şimdi de Yıldız Trend ürün grubuna eklediği ABS kenar bantlarıyla devam ettiriyor.

Yıldız Entegre hem doğaya katkı sağlamak hem de kullanıcılarına kaliteli hizmeti vermek amacıyla ABS kenar bantlarını Yıldız Trend ürün grubuna ekliyor. Mobilyalar için tamamlayıcı bir niteliğe sahip olan, klor içermeyen polimerlerden üretilen ABS kenar bantları, genel atıkla yakılabilme, yakıldığında doğaya, insana zarar veren bir gaz çıkarmama ve doğada kısa sürede çözünebilme özellikleriyle ekolojik dengeye büyük bir katkı sağlıyor.

Ürün grubu içerisinde yer alan dekorları tamamlamak üzere tasarlanan Yıldız Trend kenar bantları, Yıldız Trend dekorlarının orijinal kenar bantları olarak pazarda yerini aldı.

"Yeni trendlere uygun ürünleri, kullanıcılarının tarzına ve beklentilerine uygun şekilde sunuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, Yıldız Entegre olarak değişim ve gelişimleri daha piyasaya yansımadan öngörmeyi hedeflediklerini, yeni trendlere uygun ürünleri, kullanıcılarının tarzına ve beklentilerine uygun şekilde sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ormancı, "Çevre ve insan sağlığına en uygun kenar bandı olması, dekorasyonların tamamlayıcısı niteliğinde olması ve termal dayanım özelliğiyle ABS kenar bantlarını Yıldız Trend'in ilk olarak Superior Matt Lak Panel ürün grubu için satışa sunuyoruz. Yoğun talep alan Super Gloss Lak Panel ve Kapak Panel ürün gruplarında da ABS kenar bandı seçeneklerini kısa bir süre içerisinde kullanıcılarımızın hizmetine sunacağız. Böylece kusursuz görünüme giden yolda Yıldız Entegre olarak bir adım daha atıyoruz." ifadelerini kullandı.