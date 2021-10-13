Yıldırımın anneleri bilinçlendiriliyor

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Anne Çocuk Akademisi', Yavuz Selim Kültür Merkezi'nde ebeveynleri ve çocukları bir araya getirdi. Eğitim seminerinde "Çocuklarda güvenli bağlanma nasıl oluşur, anne-çocuk arasındaki bağlanma krizlerinde bizleri neler bekliyor, bu süreçte çocuklara nasıl davranmalı ?" gibi konular ele alınarak aileler bilinçlendirildi. 4 hafta boyunca sürecek eğitimlere katılım sağlayan ailelere sertifika verilecek. 16 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek seminerde ise gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarda meydana gelen öfke krizleri konuşularak sağlıklı çözümler üretilecek.

AİLE DOSTU BELEDİYE

Gelişim çağındaki çocuklara rol model olan ebeveynleri bilinçlendirmek adına 'Anne-çocuk Akademisi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " Büyüme çağında olan çocuklarımız bu dönemde farklı sorunlarla karşılaşabiliyor. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak daha sağlıklı ve bilinçli bireylerin yetişmesine önem veriyoruz. Bu noktada hayata geçirdiğimiz 'Anne-çocuk Akademisi'yle "Anne-çocuk arasında ilişki nasıl olmalı? , her yaş gruplarında değişen öfke belirtileri nelerdir?" gibi konuları ele alarak aileleri bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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