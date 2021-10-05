Yıldırım terasta bulunan şömineye isabet etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırım terasta bulunan şömineye isabet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yıldırım terasta bulunan şömineye isabet etti

Erzurum'un Oltu ilçesinde 7 katlı bir binanın terasında bulunan şömineye yıldırım düştü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde 7 katlı bir binanın terasında bulunan şömineye yıldırım düştü.

Oltu Cumhuriyet Mahallesi Aydın evler 7. katın terasında bulunan şömineye dün gece yıldırım düştü. Ev sahiplerinin o saatlerde evde olmamaları yaşanacak bir kazanın önüne geçmiş oldu.

Oltu'da Esnaflık yapan İsmail Altun, "İşyerinde olduğum saatte çocuklarda dışardaydılar sağanak yağmur öncesi şimşek çaktı yakında bir yere düştü. Sonra eve geldiğimizde bizim çatıya düştüğünü fark ettik. Allah'tan evde yoktuk yoksa her hangi bir zarar görebilirdik verilmiş sadakamız varmış" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi

Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi

 Dengesini kaybederek balkondan arabanın üstüne düşen adam öldü

Dengesini kaybederek balkondan arabanın üstüne düşen adam öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Alişan Esra Erol Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yıldırım terasta bulunan şömineye isabet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 01:49:21. #1.17#