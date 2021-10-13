Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor - Haberler
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Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor 8 helikopter, 1 uçak ve 20 arazözün müdahalede bulunduğu orman yangını devam ediyor Antalya'nın Kemer ve Konyaaltı ilçeleri sınırında dün akşam yıldırım düşmesi sonucu çıkan...

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor

8 helikopter, 1 uçak ve 20 arazözün müdahalede bulunduğu orman yangını devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ve Konyaaltı ilçeleri sınırında dün akşam yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına, 8 helikopter ve bir uçak havadan, çok sayıda arazöz ile de karadan müdahale sürüyor. Karadan ulaşımın zor olduğu yangın alanına, 3 farklı noktadan 1,5 km'lik hortumlarla arazözlerin müdahalede bulunduğu bildirildi.

Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi ile Kemer ilçesi Tülek mevkii sınırında dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi. Kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekipleri de ulaşarak, alevlere müdahaleye başladı. Sabah 4 helikopter ve bir uçakla müdahaleye başlanılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürerken, öğlen saatlerinde söndürme çalışmalarına takviye ekipler dahil oldu.

3 farklı noktadan 1,5 km'lik hortumlarla müdahale

Şu anda yangına, 8 helikopter ve bir uçak havadan, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle de karadan müdahalede bulunuluyor. Arazinin sarp ve engelli oluşundan dolayı kara ekiplerinin 3 farklı noktadan 1,5 km'lik hortumlarla alevlere müdahale ettiği bildirildi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 kilometrelik hortumlarla müdahale ediliyor - Haberler
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