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Yıldırım'dan kadınlara önleyici sağlık hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yıldırım'dan kadınlara önleyici sağlık hizmeti

Yıldırım Belediyesi'nin, ilçedeki kadınlara yönelik önleyici sağlık taramaları ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, ilçedeki kadınlara yönelik önleyici sağlık taramaları ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'nde görevli diş hekimi ve hemşireler; ilçenin her noktasında sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları yaparak kadınları bilinçlendiriyor. Bu kapsamda '1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı' programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarlığı eğitim salonunda, hemşireler tarafından meme kanseri hakkında sunum ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sağlık taramalarını gerçekleştiren Başhemşire Gülseren Özbek, "Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın talimatlarıyla kadınlar yönelik önleyici sağlık taramaları gerçekleştiriyoruz. Yine meme kanserinin teşhisi, tedavi süreci ve erken teşhisin faydalarıyla ilgili bilgiler de veriyoruz. Kontrollerimiz sırasında şüpheli bir durumla karşılaşırsak, hastalarımızı hemen aile hekimlerine yönlendiriyoruz" diye konuştu.

İnsana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, "Yıldırım Belediyesi olarak kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık diyerek, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'nde görevli arkadaşlarımız, mahallerimize giderek kadınlara yönelik önleyici sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. '1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı' olması hasebiyle ekip arkadaşlarımız 'Mehmet Akif Mahallesi Muhtarlığı'nda Yıldırımlı kadınlarımıza farkındalık eğitimi verdi. Yıldırım Belediyesi olarak 69 mahallemizde sağlık alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'dan kadınlara önleyici sağlık hizmeti

Yıldırım'dan kadınlara önleyici sağlık hizmeti

Yıldırım'dan kadınlara önleyici sağlık hizmeti

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Haber: Yıldırım'dan kadınlara önleyici sağlık hizmeti - Haberler
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