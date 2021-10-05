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Yıldırım'da sokak hayvanları emin ellerde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yıldırım'da sokak hayvanları emin ellerde

Yıldırım Belediyesi, sokaktaki can dostlarına şefkat eli uzatıyor.

Yıldırım Belediyesi, sokaktaki can dostlarına şefkat eli uzatıyor.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına verdiği hizmetlerin yanı sıra, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'nde minik dostlarını misafir ederek onların çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak maksadıyla birbirinden farklı eğitim çalışmaları düzenliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek için Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'nde 100'ü aşkın anaokulu ve ilkokul öğrencisi ile bir araya geldi. Çocuklarla birlikte barınağı gezen Başkan Oktay Yılmaz, miniklere kedi maması dağıttı.

Köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım'da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Veteriner İşleri Müdürlüğü'müz can dostlarımızı korumak, onlara daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunmak için yoğun şekilde çalışıyor. Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'mizde son 29 ayda bin 844 hayvan sahiplendirildi. 3 bin 896 hayvana kısırlaştırma işlemi uygulandı ve 30 bin 89 hayvan ise tedavi edildi. 29 ayda, ilçede yaşayan 36 bin hayvana,Yıldırım Belediyesi olarak doğrudan dokunduk. Çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte bütün bunların haricinde kendi ürettiğimiz kuş evlerini ve hayvan barınaklarını ilçenin belirli noktalarına yerleştiriyoruz. Yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için, daha önceden belirlenen noktalara düzenli olarak mama bırakıyoruz. Sokak hayvanları için parklara, caddelere, sokaklara su kapları yerleştiriyoruz. İnşallah elimizden geldiğince, ilçemizin birer sakini olarak gördüğümüz can dostlarını korumaya, onlar için daha güvenli yaşam alanları oluşturma devam edeceğiz" dedi. - BURSA

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Haber: Yıldırım'da sokak hayvanları emin ellerde - Haberler
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