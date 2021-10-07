Yıldırım Belediyesi'nin eğitime ve öğrencilere desteği sürüyor

YILDIRIM, BURSA (Bültenler) - Yıldırım Bayezid ve Mimar Sinan Yerleşkesi'nde kurulan stantlarda öğrencilere Yıldırım tanıtılırken, onların talep ve önerileri dinlendi. Stantları ziyaret eden öğrencilere Yıldırım Kent Rehberi kitapçığı, Yıldırım Belediyesi Ekim Ayı Kültür Sanat Kitapçığı ve çeşitli hediyeler verildi. Okulların açılması ile Yıldırım'a renk geldiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yüzlerce öğrencimiz, güzel ilçemizde bu sene üniversite hayatına adım attı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi, Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerinde karşıladık. Düzenlediğimiz Cemal Çayırcı konseri ile de 'Değerlerin Şehri Yıldırım'a hoş geldiniz' dedik" ifadelerini kullandı.

'YILDIRIM ARTIK ÜNİVERSİTE KENTİ'

Yıldırım'ın bir üniversite kenti olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız projeler ve yatırımların hepsi insana dair, insana dokunacak işler. İnsana dokunan işlerin içerisinde de en çok gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaları önceliyoruz. Bu kapsamda üniversiteyi yeni kazanan ve ilçemize yeni gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Rektörümüz Arif Karademir ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. İlçemize yeni gelen öğrencilerimiz, kendilerini evinde hissetsin diye, Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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