YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPINCA KORKU DOLA ANLAR YAŞANDI - Haberler
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YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPINCA KORKU DOLA ANLAR YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, yıkılan bir binanın çarptığı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, yıkılan bir binanın çarptığı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu.

Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı sırasında tedirginlik yaşandı. İş makinesiyle gerçekleştirilen yıkım sırasında, 5 katlı binanın ayakta kalan kısmı bir anda devrilmeye başladı. Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca kıvılcımlar çıkarak patlamalar meydana geldi. Yıkımı izlerken, kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımları görenler panikle etrafa kaçıştı. Bir tel koparken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Binanın devrilmesi ve elektrik tellerinde yaşanan patlamalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mesut IŞIK/GEBZE ( Kocaeli ), (DHA)-

YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPINCA KORKU DOLA ANLAR YAŞANDI

YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPINCA KORKU DOLA ANLAR YAŞANDI

YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPINCA KORKU DOLA ANLAR YAŞANDI

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPINCA KORKU DOLA ANLAR YAŞANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bina yıkımı sırasında korku dolu anlar! Elektrik telleri patlamaya başladı, vatandaşlar etrafa kaçıştı

Bina yıkımı sırasında korku dolu anlar! Elektrik telleri patlamaya başladı, vatandaşlar etrafa kaçıştı
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Haber: YIKILAN BİNA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPINCA KORKU DOLA ANLAR YAŞANDI - Haberler
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