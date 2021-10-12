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Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir çoban, yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu.

TUNCELİ (İHA) - - Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir çoban, yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu. Çobanın cansız bedeni, Afad ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Afgan uyruklu 22 yaşındaki Nedip Afgani, hayvanları otlattığı esnada, maden ocağının açtığı çukura dolan su birikintisine girerek yıkanmak istedi. Derin olan sudan çıkamayan çobanı göremeyen köylüler durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, su birikintisinin kıyısında çobanın giysilerini gördü. Birikintide arama çalışması yapan AFAD ekipleri bir süre sonra çobanın cansız bedenine ulaştı.

Çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(ET-YRT-ÖZ-Y)

Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu

Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu

Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu

Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri
Yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, hayatını kaybetti

Yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, hayatını kaybetti
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