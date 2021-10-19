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Yığılca ve Kaynaşlı'da Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel
Yığılca ve Kaynaşlı'da Muhtarlar Günü kutlandı

Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Yığılca Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Muhtarlar Derneği Yığılca Şubesi Başkanı Fahrettin Çay, muhtarların demokrasinin kaynağı olarak tarif edildiğini belirterek, "Demokrasi bir nehirse, o nehri besleyen kaynaklar muhtarlardır. Çalışmanın, gayret etmenin, hizmet etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu olacak dedik. Bu duygu içerisinde çalışacağız." dedi.

Muhtarların bu yönde çalıştıklarını bildiklerini ifade eden Çay, desteklerini esirgemeyen Düzce Valisi Cevdet Atay, İlçe Kaymakamı Talha Altuntaş ve siyasilere teşekkür etti.

Törene, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynaşlı'daki etkinlikte ise Kaynaşlı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Turna ve ilçede görevli muhtarlar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Muhtarlar, tören sonunda birlikte yemek yiyerek toplantı yaptı.

AA / Gökhan Alkan - Son Dakika Haberleri
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