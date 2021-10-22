Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor - Haberler Spor
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Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 10. hafta maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise tam saha çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. - SİVAS

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

Yiğidolar, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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