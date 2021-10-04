YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı

Bilecik'ten Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden bir vatandaş, valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı, numaralı yerine hiç oturamadı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bilecik'ten Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden bir vatandaş, valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı, numaralı yerine hiç oturamadı.

Bilecik'te yaşayan Saliha Çalışkan isimli bir bayan, İstanbul-Konya seferi yapan YHT Bilecik istasyonundan 10.35'de trene bindi. 6'ıncı vagon 6-A bilet alan yolcu, bu vagonun kapısının bozuk olması nedeniyle 5'inci vagon kapısına yönlendirildi. Bu vagondan trene binen Saliha Çalışkan, valiz yoğunluğundan yerine ilerleyemedi. Bu durumu yetkililere bildirmesi üzerine başka bir yere oturtturulan yolcu, Eskişehir'e gelince oturduğu yerin sahibi gelmesi üzerine yeniden kaldırıldı. Bunun üzerine 1 saat ayakta yolculuk yapan yolcu, şikayeti üzerine boş bir yere oturdu. Kendi yerine bir kere dahi oturamayan bayan, sıkıntılı bir yolculuk sonrası Konya'ya varabildi.

Yaklaşık 1,5 saat ayakta yolculuk yapan Saliha Çalışkan, bu kadar zorlu bir yolculuk yapmadığı anlatarak, "Bilecik'ten bindim, Konya'ya gitmek için. Benim oturacağım yerin kapısının arızalı olduğu için arızalı olduğu söyleyerek, 5'inci vagona binerek ilerlememi istediler. Trende yolcu ilerleme yeri, valiz koyma alanı, açılan yolcu indirme kapıları bavul doluydu. Kendi vagonuma ilerlemem imkansızdı. Hostes arkadaşlara 2 kere düğmeye basmama rağmen onlar da ilerleyemedikleri için gelemediler. Sonra yarım saat yolculuk yaptıktan sonra beni başka bir yere oturttular. Eskişehir'e geldiğimde ise yerin sahibi gelince tekrar ayakta kalmak zorunda kaldım. Yaklaşık böyle 1 saat yolculuk yaptıktan sonra beni başka bir yere daha oturttular. Yaklaşık 3,5 saat yolculuğun 1,5 saati ayakta gittim. Konya'ya indiğimizde kapıların açılması ile valizler yere döküldü" dedi.

(Cem Kaan Toka/İHA)

YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı

YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı

YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı

YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Gazeteler
Magazin Alişan
Spor Mehmet Topal Marcao Kerem Aktürkoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Prens William Fatih Terim Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YHT'de valiz yoğunluğu yüzünden 1,5 saat ayakta yolculuk yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:22:49. #1.11#