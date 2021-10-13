Yezo virüsü nedir? Yezo ne demek? Yezo virüsü bulaşıcı mı, ilk olarak hangi ülkede tespit edildi? Kaç kişide Yezo virüsü var? - Haberler
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Yezo virüsü nedir? Yezo ne demek? Yezo virüsü bulaşıcı mı, ilk olarak hangi ülkede tespit edildi? Kaç kişide Yezo virüsü var?

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Yezo virüsü nedir? Yezo ne demek? Yezo virüsü bulaşıcı mı, ilk olarak hangi ülkede tespit edildi? Kaç kişide Yezo virüsü var?

Son dakika gelen haberlere göre Japonya'da Yezo adı verilen virüs tespit edildi. Bunun ardından vatandaşlar Yezo virüsü hakkında bilgileri merak etti. Peki, Yezo virüsü nedir? Yezo ne demek? Yezo virüsü ilk olarak hangi ülkede tespit edildi? Yezo virüsü ne anlama geliyor? Yezo ne demek, neyce? İşte detaylar...

Çin'de ortaya çıkan ve geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs henüz tam anlamıyla atlatılamamışken, bu sefer de Japonya'dan kötü haber geldi. Japon bilim insanları, keneden insana geçen ve bulaşıcı olduğu belirlenen Yezo adlı virüs tespit etti. Yezo ne demek? Yezo virüsü ilk olarak hangi ülkede tespit edildi? Yezo virüsü nedir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkmasının ardından bu sefer de Japonya'da Yezo adı verilen virüs tespit edildi. Uzmanlar, kenelerden geçen bu hastalığın insandan insana da bulaştığını söylüyor. Hastalık üzerindeki çalışmalar hızlandırıldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İki hastanın kan numunelerinden izole edilen virüslerde genetik analiz uygulanmasından sonra, Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü gibi patojenleri de barındıran bir nairovirüs sınıfı olan yeni bir ortonairovirüs tipi bulundu. Bilim insanları bu yeni türe, virüsün keşfedildiği yer ve ülkenin kuzeyinde bulunan büyük bir ada olan Hokkaido'nun Japonca'daki tarihi adı Yezo ismini verdiler.

Adam iki haftalık tedavinin ardından taburcu edilse de, yapılan testler bulaşın bölgedeki kenelerin taşıdığı bilinen virüslerden kaynaklanmadığını gösterdi. Ertesi yıl yine bir kenenin ısırmasından sonra benzer belirtiler sergileyen ikinci bir hasta daha ortaya çıktı.

Yezo virüsü, 2019 yılında bir eklembacaklı tarafından ısırılan 41 yaşındaki bir adamın ateş ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmasından sonra keşfedildi. Eklembacaklının, hastayı Hokkaido civarındaki bir ormanda yürürken ısırdığı tahmin ediliyor.

Yeni virüs, kendini kandaki pıhtı hücreleri ile akyuvarların azalması ve beraberinde ateşle belli eden bir hastalığa sebep oluyor. Hokkaido Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar ve meslektaşlarının yaptığı keşif, Nature Communications bülteninde yayımlandı.

Hokkaido Üniversitesinin Uluslararası Zoonoz Denetim Enstitüsünde virüsbilimci olan Keita Matsuna, "Bu yeni virüs 2014 yılından beri Japonya'da en az yedi kişiye bulaştı" dedi. Fakat şimdiye kadar herhangi bir ölümlü vaka doğrulanmadı.

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Haber: Yezo virüsü nedir? Yezo ne demek? Yezo virüsü bulaşıcı mı, ilk olarak hangi ülkede tespit edildi? Kaç kişide Yezo virüsü var? - Haberler
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