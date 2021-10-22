YETKİLİ SINIFLANDIRICI LABORATUVAR TEMEL EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından tarım piyasalarında görev yapan/yapacak personele yönelik "Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Temel Eğitimi" düzenlenecektir.

Söz konusu Eğitim, 22 Kasım-10 Aralık 2021 tarihleri arasında 15 iş günü olup İstanbul Yolu 9. Km Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesislerinde yapılacaktır. Talep eden katılımcı aynı adreste konaklayabilecektir.

Katılımcı kontenjanı 30 kişi olup daha fazla katılım talebi gelmesi halinde katılımcı belirleme ve taleplere göre ilerleyen günlerde tekrar eğitim programı yapılması TMO Genel Müdürlüğü yetkisindedir.

Katılımcılardan en az lisans mezunu seviyesinde başvuru şartı aranmaktadır.

Başvurular 25 Ekim - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında e-posta yolu (egitim. sube@tmo. gov. tr) ile yapılacaktır.

Başvuru için gereken bilgiler: Adı-soyadı, telefon numarası, TC kimlik numarası ve varsa firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası

Eğitim ücretleri katılım listeleri kesinleştiğinde Kurum tarafından ilgililere telefon ile dönüş yapıldıktan sonra en geç 10 Kasım 2021 tarihine kadar TMO Genel Müdürlüğü Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi TR05 0001 0017 4537 7119 0650 02 no'lu hesabına, seçilen eğitim ile katılımcı bilgileri (adı-soyadı, TC kimlik numarası ve varsa firma vergi dairesi ve numarası) belirtilerek yatırılacaktır.

Ödemeye ait dekont egitim. sube@tmo. gov. tr mail adresine gönderilecektir. Eğitim faturası Kurumumuz tarafından program bitiminde ilgililere gönderilecektir.

Eğitim ücreti,

· Konaklama yapacak katılımcılar için 5. 820 TL (Konaklama + Yemek (3 öğün) + Eğitim)

· Konaklama yapmayacak katılımcılar için ise 2. 700 TL (Öğle yemeği + Eğitim)

İrtibat : (0312) 591 42 29/ 591 42 25

NOT:

1) Kurum, gerekli durumlarda program tarihlerinde ve ücretlerde değişiklik yapabilir.

2) Kayıt yaptırmadan önce telefon ile irtibata geçilmesi önem arz etmektedir.

Saygıyla duyurulur.

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