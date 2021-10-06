Yetim Vakfı'ndan 'Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez' kampanyası - Haberler
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Yetim Vakfı'ndan "Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez" kampanyası

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Yetim Vakfı'ndan

Yetim Vakfı, çocukların kış mevsimini sıcak bir ortamda geçirmeleri amacıyla "Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez" adlı kampanya başlattı.

Yetim Vakfı, çocukların kış mevsimini sıcak bir ortamda geçirmeleri amacıyla "Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez" adlı kampanya başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyada "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile desteklenen çocuklar ve aileleri için kış kampanyası başlatıldı. "Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez" kampanyasıyla yetim çocukların kış aylarını sıcacık yuvalarında geçirmeleri hedefleniyor.

Hayırseverlerin desteğiyle ilk etapta Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Azerbaycan, İran, Yemen, Suriye ve Irak'ta yaşayan yetim çocuklara yardımlar ulaştırılacak.

Kampanya, Türkiye ve diğer ülkelerde yetim çocukların kışı sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri için kışlık giyecek, yakacak, elektrikli soba, kuzine, yatak ve battaniye ihtiyaçlarını gidermeyi kapsıyor.

Hayırseverler "www.yetimvakfi.org.tr" internet adresinden kampanya ile ilgili detaylı bilgi alabilecek ve yardımda bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, kış aylarının yaklaşmasıyla Türkiye ve birçok farklı ülkede yetim çocukları ve ailelerini kışa, hep birlikte hazırladıklarını anlattı.

Murat Yılmaz, "Çocuklarımız ve ailelerimiz için kışlık kıyafet, yakacak, soba, yatak ve battaniye desteği sağlayacağız. Gelin hep birlikte yetim yavrularımızı sıcacık bir kışa hazırlayalım. Onları kış mevsiminde rahat ettirelim." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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