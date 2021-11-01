Yetim çocuklar "su ve mama" projesiyle sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

FATİH, İSTANBUL (AA) - Yetim Vakfı-Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi'nden hizmet alan yetim çocuklar, sokak hayvanlarına mama ve su projesi ile sahip çıkıyor.

Yetim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, kış aylarının gelmesiyle birlikte vakıf, sokak hayvanlarına sahip çıkmak için çalışma başlattı.

Vakıf gönüllüleriyle birlikte başlatılan proje ile her hafta sonu bir araya gelecek olan çocuklar, minik dostlarını kendi elleriyle besleyecek.

Projenin ilk etabını geçtiğimiz gün gerçekleştiren Yetim Vakfı, Fatih Cami avlusunda çocuklara yüz boyamaları yaptı, Oyunlar oynandı. Program, cami bahçesindeki hayvanlara mama ve su dağıtımı ile tamamlandı. Ardından yetim çocuklara 'Hayvan Koruma Gönüllüsü' rozeti takılarak çeşitli ikramlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Sosyal Hizmet Uzmanı Muhammed Çekmece, çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yetim ve sosyal yetim çocuklarımızla sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu projeye çocuklarımızı dahil ederek onlara hayvan sevgisi ve merhamet duygusunu aşılıyoruz. Bu tür projelerle ebeveynlerini kaybeden çocuklarımızı rehabilite ediyor ve eğer isterlerse çevrelerine yardım eli uzatabileceklerini fark etmelerini sağlıyoruz."

Projeyle birlikte çocukların karşılıksız paylaşmayı öğrendiğini vurgulayan Çekmece, "Hayvanları besleyerek çocuklarımızın hayvan sevgisi artıyor ve yalnızlık hissi azalarak, arkadaşlık duygusu güçleniyor." ifadelerini kullandı.