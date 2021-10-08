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Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı 2.Oturum Toplantısını Yaptı

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Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim Ayı 2.Oturum Toplantısını Yaptı

Ekim Ayı Olağan Toplantısı 2.Oturumunu gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ve teklifleri tek tek görüşüp karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen 2.Oturum Toplantısında açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Cihadiye (Özal) mahallesi Rezerv Yapı Alanında bulunan bazı parselin yol yapım ve emniyet sahası oluşturmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir edilmesi talebine dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporunu kabul eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Turgut Özal Spor Kompleksi içerisinde ki basketbol sahasına, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Basketbol eski İl Temsilcisi Nail Değirmenci'nin adının verilmesine yönelik Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun raporunu onayladı.

Gündemdeki iki maddenin red edilmesine, bir maddenin de ertelenmesine karar verdikten sonra toplantıyı tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2022 Mali Yılı Bütçe Teklifi ve Tarifeler Cetvelinin görüşüleceği Ekim Ayı 3.Oturum Toplantısını 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14:00'de gerçekleştirecek.

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