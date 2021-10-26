Yeşiloba Mahallesine Ulaşım Güvenli ve Kolay

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarında yaşanabilecek olası taşkınlara karşı önlem almaya devam ediyor. Demirci'nin Yeşiloba Mahallesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında yağışlı havalarda taşkın yaşanan ve yol geçişini engelleyen bölümde kutu menfez montajı yapıldı. Yapılan çalışma ile mahalleye ulaşım güvenli ve kolay oldu.

Sıkıntılar bitecek

Yeşiloba mahalle muhtarı Erdoğan Köse, "Dere yatağı üzerinde yol geçişlerinde sorun yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Hızlı bir şekilde çalışma yaptılar. Artık mahallemize ulaşım noktasında sorun yaşanmayacak. Taşkın tehlikesine karşı da önlem alınmış oldu. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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