Yeşilırmak Nehir Yatağı Düzenleniyor
Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimizin başkanlığında gerçekleştirilen Yeşilırmak Nehri'nin Amasya şehir merkezinden geçen kesiminde nehir yatağının düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin yapılan toplantıya katıldı.
AMASYA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimizin başkanlığında gerçekleştirilen Yeşilırmak Nehri'nin Amasya şehir merkezinden geçen kesiminde nehir yatağının düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin yapılan toplantıya katıldı. Alınan kararların şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını dileriz.
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