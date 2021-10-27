Yeşilay'dan öğrencilere çevre gezisi

Yeşilay Karapınar Şubesi tarafından Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO öğrencilerine yönelik çevre gezisi düzenledi.

Öğrenciler, Karapınar'da bulunan Osman Büyüksırıtoğlu'na ait çölde 'vaha' diye adlandırılan yerleşim yerini gezdi.

Öğrencilerden Ramazan Akkuzu, "İlk gördüğümüzde kum ocağına niye geldik diye birbirimize sorduk. Ama içine girdiğimizde muhteşem bir ye ile karşılaştık." dedi.

Yeşilay Karapınar Şube Başkanı Erhan Uysal da öğrencilere hem çevremizi tanıtmak hem de onlara faaliyetleri göstermek adına güzel bir çevre tanıma gezisi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunması için yaptıkları çalışmalar yanında gezi faaliyetlerine de önem verdiklerini anımsatan Uysal, şöyle konuştu:

"Gezinin düzenlemesinde katkısı olan Okul Müdürü Naim Çağlar Diri, otobüs katkıları ile Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Konya Büyükşehir Belediyesine ayrıca bizleri ağırlayan Osman Büyüksırıtoğlu'na teşekkür ederim. Bu faaliyetlerimizi çeşitli alanlarda devam edecek."

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