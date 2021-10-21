Yeşilay, "3. İstanbul İnisiyatifi Toplantısı"nı düzenledi

İSTANBUL (AA) - Yeşilay tarafından düzenlenen 3. İstanbul İnisiyatifi Toplantısı'nda, bağımlılıkları önlemek için çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, Avusturya, İtalya, Norveç ve Rusya başta olmak üzere toplam 35 ülkeden 45 uluslararası sivil toplum kuruluşunun katıldığı toplantıda, dünyada bağımlılıkları önlemede yapılan çalışmalardan örnekler paylaşıldı.

Toplantıda, küresel strateji ve iş birliklerinin geliştirilmesi için öneriler de konuşuldu.

Kuruluşuna Yeşilay'ın öncülük ettiği İstanbul İnisiyatifi'nde, Amerika'dan CADCA, CADFY, SAM ve DFAF, Avusturya'dan Neubeginn, Bosna Hersek'ten RUN, Gana'dan VALD, Hindistan'dan Fourth Wave Foundation, İsrail'den ENOSH ve CADCA, İsveç'ten WFAD, İtalya'dan San Patrignano, Kenya'dan SCAD ve Slum Child Foundation, Norveç'ten EURAD ve Forut, Pakistan'dan KKAWF, Rusya'dan NAU ve Slovenya'dan Institute for Research and Development (Utrip) gibi kurumların temsilciler yer aldı.

Bunun yanı sıra Afganistan, Amerika, Arnavutluk, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, KKTC, Kenya, Kırgızistan, Maldivler, Makedonya, Nijerya, Ruanda, Suriye, Sri Lanka, Uganda ve Ürdün'deki ülke Yeşilayları da toplantıda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan, dünyanın önde gelen STK'larını aynı çatı altında toplayarak, İstanbul İnisiyatifini oluşturmaktan ve her yıl yeni katılan kurumlarla büyümekten gurur duyduklarını ifade etti.

Yeşilay'ın tüm dünyada bağımlılık alanındaki küresel savunuculuk çalışmalarını desteklediğini kaydeden Atalan, bugüne kadar yürüttükleri çalışmaların özellikle CND (Narkotik Uyuşturucular Komisyonu Toplantısı), UNODC (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi) ile VNGOC'de (Viyana Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Sivil Toplum Komitesi) olumlu sonuçlar vermesini önemli kazanımlar olarak gördüklerini bildirdi.

Atalan, bu gelişmelerin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer tüm Birleşmiş Milletler platformları bağlamında gelecekteki savunuculuk çalışmaları için umut vadettiğini belirterek, "3. İstanbul İnisiyatifi Toplantısı kapsamında yürütülen tartışmaların son derece verimli olduğuna ve küresel önleme, iyileştirme ve savunuculuk için ortak stratejilerimizi belirlememize katkı sağladığına inanıyorum. Bölgesel ve global düzeydeki ortak çalışmamızın, diğer sivil toplum kuruluşlarının yerel kalkınma ve kapasite geliştirme çabaları için örnek oluşturacağına eminim." değerlendirmesini yaptı.