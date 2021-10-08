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YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da çoğu futbol kökenli 9 kadın hakem, kasım ayında başlayacak amatör liglerde görev alacak.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da çoğu futbol kökenli 9 kadın hakem, kasım ayında başlayacak amatör liglerde görev alacak. Yaptıkları antrenmanlarla fiziksel performanslarını yükseltmeye çalışan hakemlerden Şeyda Divarcioğlu, yeşil sahalarda kadın hakemlerin artmasından yana olduklarını belirtti.

Yeşil sahada erkeklerle kondisyonlarını eşit seviyeye getirebilmek için günün büyük bir bölümünü antrenman yaparak geçiren kadın hakemler, kendilerine güveniyor. Hayallerinin, Süper Lig'de düdük çalmak olduğunu belirten kadın hakemler, erkek kas yapısının kadınlara göre çok daha güçlü olduğunu belirterek, çok çalışarak eksiklerini kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgesel Yardımcı Hakem Şeyda Divarcioğlu, lise yıllarında top koşturduğu futbol kulübünün kapanmasından sonra futbol hayatını üniversitede hakemlikle sürdürdüğünü ifade etti. Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Şeyda Divarcıoğlu, hakemliğin futbolculuktan çok daha zor olduğu söyledi. Divarcıoğlu, kadın hakemler olarak sıkı bir antrenman yaparak liglere hazırlandıklarını belirtti. Hakemliğin söylenildiği gibi 'erkek işi' olmadığını belirten Divarcıoğlu, şöyle konuştu:

"Sadece bizim için zor olan tarafı bazen tribünler oluyor. Onları da dinlemediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok. İşimizi yaptığımız sürece gayet kolay geliyor. Futbolculardan değil ama özellikle tribünlerden saygı bekliyoruz. Ailem beni hakemlikte olduğu gibi futbol oynarken de destekliyordu. Tabii ki futbolculuğa göre hakem olmak daha zor. Çünkü sahada adaleti sağlaman lazım. Doğru kararlar verebilmen lazım. Bunun için hakemlik daha zor. Biz futbolcuyken 'Acaba söylesek hakem kararını değiştirir mi?' diye karşı çıkıyorduk. Ama hakem olunca anlıyorsun ki verilen karar değişmez. Mesela bir faul ya da penaltı oldu. İtiraz edilir, tabii VAR geldi artık ona bakılıyor ama kararı veren hakem eğer doğruysa değiştirmeyecektir. Bazen futbolcular doğru karar verildiğinde bile hakeme bağırıp, çağırıyor belki kararı değiştirir diye. Bu çok yapılıyor ama değişmiyor."

Hakemliğe bir ay önce başladığını söyleyen lise mezunu Buse Dağ (20) ise, "Arkadaşım Şeyda'nın tavsiyesiyle buradayım. Ortaokulda futbol oynuyordum, hakemlikte devam ettirmek istedim. Yeni başladım, aday hakemim şu an. Hiç maç yönetmedim. Biraz heyecanlıyım. Yapamazsam korkusu var ama yapacağım" diye konuştu.

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI

YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI
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Haber: YEŞİL SAHALARIN SULTANLARI - Haberler
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