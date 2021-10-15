Yeşil reçete operasyonunda 4 tutuklama - Haberler
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Yeşil reçete operasyonunda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yeşil reçete operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'de jandarma ekiplerince çökertilen, aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu 'yeşil reçete' şebekesi üyeleri adliyeye sevk edildi.

İzmir'de jandarma ekiplerince çökertilen, aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu 'yeşil reçete' şebekesi üyeleri adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan 2 doktor ve 2 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı (KOM) Daire Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı olan ancak uyuşturucu maddelere ulaşamayan kişilere yeşil reçeteye tabi psikiyatri haplarının satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dedektif gibi çalışan jandarma ekipleri, 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 12 Ekim tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla ilçelerinde 199 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramalarda, 808 adet Pregabalin etken maddeli ilaç, 7 bin 78 adet reçete, 2 bin 42 adet kimlik fotokopisi, 1 adet para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 doktor, 7 eczane sahibi, 11 eczane çalışanı, 1 doktor çalışanı, 1 doktor eşi ve 4 irtibatçı/satıcı olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

2 doktor ve 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında 2 doktor, 6 eczacı, 1 doktor eşi, 1 doktor çalışanı, 3 eczane çalışanı ve 3 uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 doktor ve 2 uyuşturucu satıcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Yeşil reçete operasyonunda 4 tutuklama

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