Yeşil Mutabakat'a uyum birçok sektörde köklü değişim gerektiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşil Mutabakat'a uyum birçok sektörde köklü değişim gerektiriyor

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Güncel
Yeşil Mutabakat'a uyum birçok sektörde köklü değişim gerektiriyor

Yeşil ekonomi düzeni tüm sektörlerde köklü bir değişim süreci gerektirirken, Türkiye'nin özellikle ihracatının sürdürülebilir şekilde devam etmesi için sanayicilerin Yeşil Mutabakat'a uyumu kritik önem arz ediyor.

Yeşil ekonomi düzeni tüm sektörlerde köklü bir değişim süreci gerektirirken, Türkiye'nin özellikle ihracatının sürdürülebilir şekilde devam etmesi için sanayicilerin Yeşil Mutabakat'a uyumu kritik önem arz ediyor.

Dijital ortamda düzenlenen "Yeşil Mutabakat'a Uyum: Dönüşümün Neresindeyiz?" başlıklı toplantı, kamu ve özel sektör temsilcileriyle uzmanları bir araya getirdi.

Toplantıda konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Paris Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasını son derece çok sevindirici bir gelişme olarak belirterek, "Önümüzdeki birkaç yıl çok kritik, 2030'a kadar emisyonları yüzde 55 azaltmak istiyorsak bugün harekete geçmemiz gerekiyor. AB'nin açıkladığı 55'e Uyum paketi, Avrupa'nın üzerinde çalıştığı kilit öneme sahip bir paket." diye konuştu.

AB'de karbon salımının fiyatlandırılacağını, karbon salımının azaltılması için teşvikler sağlanacağını ifade eden Meyer-Landrut, dünya çapında iyi bir karbon sistemi kurulmasının amaçlandığını anlattı.

Meyer-Landrut, sınırda karbon düzenlemesi için enerji tüketimi ve karbon salımı yüksek sektörlerin seçildiğini söyledi.

Karbon salımının Türkiye'de fiyatlanması durumunda Avrupa'da karbon vergisi ödenmesine gerek kalmayacağını kaydeden Meyer-Landrut, karbon fiyatlaması Türkiye'de Avrupa'ya kıyasla düşükse sınırda karbon düzenlemesinin gündeme geleceğini aktardı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasıyla uluslararası alanda benimsenen yol haritasına katkıda bulunacağını dile getirerek, "Artık dönüşü olmayan bir yola girdiğimizi görüyoruz. Biz de sanayiciler olarak kendi işlerimiz kadar insanlık üzerindeki sorumluluklarımız çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunda öncü bir rol oynamayı hedefliyoruz. Güçlü ihracat yapısı olan bir sanayimiz var, özellikle AB'den gelen rüzgar bizim sanayicimizi de sürdürülebilirlik temalı bir üretim anlayışına dönüştürmede önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Dijital dönüşüm stratejisi yayımlanacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Safa Uslu, Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'ı tam olarak uygulayabilmesi için uluslararası iş birliğini güçlendirmek istediğini ve gelecek dönemde dijital dönüşüm strateji belgesini yayımlayacağını belirtti.

Yeşil Mutabakat'ın zorluklarına rağmen Türkiye için bir fırsat olduğunu belirten Uslu, yeşil dönüşümde enerji verimliliği, kojenerasyon, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufunun önemli rol oynayacağını vurguladı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Güven Sak ise alınacak önlemlerin zamanlamasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin sınırda karbon düzenlemesine uyumu açısından emisyon ticaret sistemini bir an önce ve nasıl tasarlayacağımız çok önemli olacak. Bundan sonra adil geçişin nasıl olacağını tartışmamız, tüm paydaşları tartışma sürecine katmamız, emisyonları nasıl azaltabileceğimize dair bir plan hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Bu dönüşümün sermaye yoğun bir dönüşüm olacağının altını çizen Sak şunları kaydetti:

"Yabancı sermaye dahil finansmanın nasıl sağlanacağı konusu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Küresel ölçekte bir finansman mekanizmasına ihtiyaç var. Batı'da negatif faizli birikmiş olan çok miktardaki tasarrufun, Türkiye gibi ülkelere nasıl aktarılabileceği üzerinde düşünmek gerek."

AA / Nuran Erkul Kaya - Son Dakika Haberleri
İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeşil Mutabakat'a uyum birçok sektörde köklü değişim gerektiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 20:10:30. #1.17#