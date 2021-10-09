'Yeşil Geçiş' sertifikasına yönelik protestolarda olaylar çıktı - Haberler
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"Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolarda olaylar çıktı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası protesto edildi.

İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası protesto edildi.

Roma'daki gösterilerde başbakanlık sarayı Chigi'ye yürümek isteyen göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

Polis, göstercilere sık sık göz yaşartıcı gaz attı. Güvenlik güçleri, zaman zaman da cop ve tomalardan tazyikli su sıkarak protestocuları başbakanlık sarayının çevresinden uzaklaştırdı. Protestocular da güvenlik güçlerine taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi. Olaylarda yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu görüldü.

Yeşil Geçiş sertifikasına yönelik protestolarda olaylar çıktı

Yeşil Geçiş sertifikasına yönelik protestolarda olaylar çıktı

Yeşil Geçiş sertifikasına yönelik protestolarda olaylar çıktı

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Yeşil Geçiş' sertifikasına yönelik protestolarda olaylar çıktı - Haberler
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