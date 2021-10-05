Yeşil Alanlarda Bakım ve Onarım

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlarda bakım, onarım çalışmaları yapıyor.

Adıyaman Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki hummalı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, parklarda bakım ve onarım hizmetlerini sürdürürken, bir yandan da peyzaj çalışmaları yaparak, yeşil alanların güzelliğine güzellik katıyor.

"Yeşili Sev, Doğayı Koru" anlayışını ilke edinen belediye çalışanları, bu kapsamda bir yandan parklardaki kamelyaları gözden geçiriyor, gerektiğinde boyasını yeniliyor, diğer yandan uzayan çimleri biçiyor ve ağaçların dallarında gerekli budama işlemleri yaparak, daha temiz ve kullanılabilir yeşil alanlar oluşturuyor.

Şehir genelindeki yeşil alanların daha verimli hale gelebilmesi için en güzel hizmetleri yapmaya gayret ettiklerini belirten yetkililer, "Adıyaman Belediyesi olarak yeşil alanların değerinin her zaman farkındayız. Bu anlayışla hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimizin dinlenme alanı olarak kullandığı, çocuklarımızın da keyifli zaman geçirdiği parklarımız bizim için çok önemli. Ekiplerimiz, bu alanların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yapıyor. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz yeşil alanlarımızı koruyarak, temiz bırakmalarıdır" şeklinde konuştu.

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