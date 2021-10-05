Yeşil Alanlarda Bakım ve Onarım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşil Alanlarda Bakım ve Onarım

Habermetre - Haberler | Toplum
Yeşil Alanlarda Bakım ve Onarım

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlarda bakım, onarım çalışmaları yapıyor.

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlarda bakım, onarım çalışmaları yapıyor.

Adıyaman Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki hummalı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, parklarda bakım ve onarım hizmetlerini sürdürürken, bir yandan da peyzaj çalışmaları yaparak, yeşil alanların güzelliğine güzellik katıyor.

"Yeşili Sev, Doğayı Koru" anlayışını ilke edinen belediye çalışanları, bu kapsamda bir yandan parklardaki kamelyaları gözden geçiriyor, gerektiğinde boyasını yeniliyor, diğer yandan uzayan çimleri biçiyor ve ağaçların dallarında gerekli budama işlemleri yaparak, daha temiz ve kullanılabilir yeşil alanlar oluşturuyor.

Şehir genelindeki yeşil alanların daha verimli hale gelebilmesi için en güzel hizmetleri yapmaya gayret ettiklerini belirten yetkililer, "Adıyaman Belediyesi olarak yeşil alanların değerinin her zaman farkındayız. Bu anlayışla hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimizin dinlenme alanı olarak kullandığı, çocuklarımızın da keyifli zaman geçirdiği parklarımız bizim için çok önemli. Ekiplerimiz, bu alanların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yapıyor. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz yeşil alanlarımızı koruyarak, temiz bırakmalarıdır" şeklinde konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş
Magazin Gülşen Bergen
Spor Süleyman Soylu Marcao Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeşil Alanlarda Bakım ve Onarım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:19:36. #1.11#