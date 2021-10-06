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Yeryüzü Doktorları, Tel Abyad'a tıbbi destek sunmaya devam ediyor

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Yeryüzü Doktorları, Tel Abyad'a tıbbi destek sunmaya devam ediyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'nin Tel Abyad şehrindeki sağlık merkezinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti sunuyor.

FIRAT, MALATYA (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'nin Tel Abyad şehrindeki sağlık merkezinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti sunuyor.

Dernekten yapılan açıklamada, Suriye krizinin ilk gününden itibaren Suriyelilere sağlık hizmeti götürüldüğü hatırlatıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinin ardından Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale gelen Tel Abyad'da kurulan Suluk Sağlık Merkezi'nde dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları, diş sağlığı, cildiye, acil gözlem ve kulak burun boğaz branşlarında bölge halkına hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkezde 2020 Aralık ayından bugüne kadar 25 bin 575 muayene, 3 bin 576 acil gözlem hizmeti, 32 bin 847 ilaç desteği ve 5 bin 777 diş tedavisi gerçekleştirildi.

Dernek, bölgedeki yerel sağlık kapasitesinin artırılmasında, sunulan sağlık hizmetlerinin sürekli olmasında ve bölge halkına istihdam imkanı sağlanmasında etkili oluyor. Merkezde, 8 doktor, 5 hemşire, 1 eczacı, 1 saha koordinatörü ve 10 idari olmak üzere toplam 25 yerel personelle çalışmalar sürüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Suriye Proje Koordinatörü Furkan Terzi, Tel Abyad'a bağlı Suluk Sağlık Merkezi ile bölgedeki sağlık hizmeti ihtiyacını kapatmak için çalıştıklarını anlattı.

Farklı branşlarda hizmet sunan sağlık merkezinin nüfusun yoğunlaştığı bölgede özellikle kadın ve çocukların ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirten Terzi, şunları kaydetti:

"Öte yandan merkezimiz çatışmalar dolayısıyla büyük zarar gören sağlık altyapısının iyileştirilmesi, bölge halkına istihdam sunulması, sosyal ve ekonomik düzenin yeniden tesisi için önemli bir işlev taşıyor. Bu bağlamda Suluk Sağlık Merkezi sağlık hizmeti sunmasının yanında bölgedeki hayatın normalleşmesinde de önemli konumda bulunuyor."

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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