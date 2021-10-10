Yeryüzü Doktorları, psikososyal destek çalışmalarıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne farkındalık katıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeryüzü Doktorları, psikososyal destek çalışmalarıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne farkındalık katıyor

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Yeryüzü Doktorları, psikososyal destek çalışmalarıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne farkındalık katıyor

Yeryüzü Doktorları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde savaş, kriz ve çatışmalarla mücadele eden insanların ruh sağlığına dikkati çekiyor.

İZMİR (AA) - Yeryüzü Doktorları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde savaş, kriz ve çatışmalarla mücadele eden insanların ruh sağlığına dikkati çekiyor.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli ihtiyaç sahibi ülkelerinde sağlık projeleri yürütülüyor. Afet, savaş ve insani krizlerin yaşandığı bu coğrafyalarda psikososyal destek çalışmaları ile de binlerce insanın yeniden hayata tutunması sağlanıyor.

Afet, insani kriz ve benzeri durumların yaşandığı bölgelerden Türkiye'ye gelen mültecilere yönelik İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Şırnak, Batman, Diyarbakır ve İzmir'de yer alan merkezlerinde psikososyal destek sunan Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar 269 bin 360 seans gerçekleştirdi.

Yurt içindeki psikososyal destek çalışmalarına devam eden Yeryüzü Doktorları, vaka yönetimi, sağlık teşviki, evde bakım ve lojistik destek hizmetleri sunuyor. Aynı zamanda yurt dışındaki sağlık merkezlerinde de uzman psikologlar istihdam eden dernek, yaşanan olaylar ve insani kriz nedeniyle Gazze'de psikososyal destek çalışmalarına devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, savaş, yerinden edilme, çatışmalar, yoksulluk ve insani krizlerin, bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu ve travmaları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Bireylerin ruh sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesinin ise öncelikli müdahaleler arasında yer aldığına dikkati çeken Güney, "Bu kapsamda bizler de afet, kriz ve savaşlar beraberinde meydana gelen ruh sağlığı sorunları ile mücadele etmek için psikososyal destek projeleri gerçekleştiriyoruz. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde de psikolojik iyi olma halinin sağlığın temel birleşenlerinden biri olduğunu ve ihtiyaç sahibi coğrafyalarda insanların sadece bedensel sağlık sorunları ile değil ruhsal sağlık sorunları ile de mücadele ettiklerini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Kasım Taş ise savaş, kriz ve çatışma durumlarının insanlarda korku, endişe, kaygı gibi psikolojik etki yarattığını ve bunların ruh sağlığını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Travmaya bağlı etkilerin kişide hem fiziksel hem de psikolojik sorunlar çıkmasına sebep olduğuna işaret eden Taş, küçük yaş grubunda yaşanan travma olaylarının çocukların duyularında büyük etki bıraktığını, savaş coğrafyasının içerisinde ve çevresinde yer alan bireylere, özellikle çocuklara uzman gözetiminde destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Yeryüzü Doktorları, psikososyal destek çalışmalarıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne farkındalık katıyor

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Özdemir Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Serdar Aziz Mustafa Şentop Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeryüzü Doktorları, psikososyal destek çalışmalarıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne farkındalık katıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:22:39. #1.13#