Yeryüzü Doktorları, psikososyal destek çalışmalarıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne farkındalık katıyor

İZMİR (AA) - Yeryüzü Doktorları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde savaş, kriz ve çatışmalarla mücadele eden insanların ruh sağlığına dikkati çekiyor.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli ihtiyaç sahibi ülkelerinde sağlık projeleri yürütülüyor. Afet, savaş ve insani krizlerin yaşandığı bu coğrafyalarda psikososyal destek çalışmaları ile de binlerce insanın yeniden hayata tutunması sağlanıyor.

Afet, insani kriz ve benzeri durumların yaşandığı bölgelerden Türkiye'ye gelen mültecilere yönelik İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Şırnak, Batman, Diyarbakır ve İzmir'de yer alan merkezlerinde psikososyal destek sunan Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar 269 bin 360 seans gerçekleştirdi.

Yurt içindeki psikososyal destek çalışmalarına devam eden Yeryüzü Doktorları, vaka yönetimi, sağlık teşviki, evde bakım ve lojistik destek hizmetleri sunuyor. Aynı zamanda yurt dışındaki sağlık merkezlerinde de uzman psikologlar istihdam eden dernek, yaşanan olaylar ve insani kriz nedeniyle Gazze'de psikososyal destek çalışmalarına devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, savaş, yerinden edilme, çatışmalar, yoksulluk ve insani krizlerin, bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu ve travmaları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Bireylerin ruh sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesinin ise öncelikli müdahaleler arasında yer aldığına dikkati çeken Güney, "Bu kapsamda bizler de afet, kriz ve savaşlar beraberinde meydana gelen ruh sağlığı sorunları ile mücadele etmek için psikososyal destek projeleri gerçekleştiriyoruz. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde de psikolojik iyi olma halinin sağlığın temel birleşenlerinden biri olduğunu ve ihtiyaç sahibi coğrafyalarda insanların sadece bedensel sağlık sorunları ile değil ruhsal sağlık sorunları ile de mücadele ettiklerini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Kasım Taş ise savaş, kriz ve çatışma durumlarının insanlarda korku, endişe, kaygı gibi psikolojik etki yarattığını ve bunların ruh sağlığını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Travmaya bağlı etkilerin kişide hem fiziksel hem de psikolojik sorunlar çıkmasına sebep olduğuna işaret eden Taş, küçük yaş grubunda yaşanan travma olaylarının çocukların duyularında büyük etki bıraktığını, savaş coğrafyasının içerisinde ve çevresinde yer alan bireylere, özellikle çocuklara uzman gözetiminde destek verilmesi gerektiğini belirtti.