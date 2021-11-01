Yeryüzü Doktorları'ndan Rogingyalı mültecilere yardım

Yeryüzü Doktorları, Myanmar'da yaşanan insani kriz sebebiyle Bangladeş'e göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine sürekli hizmet verdiği klinikleriyle destek olmaya devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'in Cox Bazaar bölgesinde kurulan Thaingkhali Mülteci Sağlığı Merkezinde ücretsiz sağlık hizmeti sunulduğu belirtilerek, merkezde bugüne kadar toplam 66 bin 805 muayene hizmeti verildiği kaydedildi.

Bangladeş'teki çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ayşenur Sarıalan, şunları kaydetti:

"Bangladeş'te toplam 29 Rohingya mülteci kampı bulunuyor ve bu kamplarda Nisan 2020 yılı verilerine göre ise 860 bin 175 Rohingyalı yaşıyor. Küçük bir bölgede bu kadar kalabalık nüfusun yaşaması ve yaşam şartlarının da oldukça elverişsiz olması insanları olumsuz etkiliyor. Temiz suya erişimin yetersizliği birçok hastalığın görülmesine neden oluyor. Bununla birlikte kamp alanlarında sağlık hizmetlerine ulaşım da oldukça kısıtlı durumda. Bizler de Yeryüzü Doktorları olarak, bu duruma kayıtsız kalmayarak mülteci sağlığı merkezimiz aracılığı ile Rohingyalıların bir hak olan temel sağlık hizmetine erişimlerini artırmak için çalışıyoruz."