Kocaeli'de beton yol ile döviz yurt dışına gitmiyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli genelindeki cadde, bulvar ve köy yollarında üstyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, köy yollarında asfaltın yanı sıra aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar yapıyor. Köy yollarında eski asfalt yollardan elde edilen asfalt kırıkları da ziyan edilmeyerek tekrar yolların onarımında yama olarak kullanılıyor. Yapılan üstyapı çalışmalarında tasarruf edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda kamu kaynakları verimli bir şekilde kullanılıyor.

49 KM BETON YOL YAPILDI

2020 yılında Kocaeli genelinde köy yollarında 12 kilometre beton yol yapan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana Kocaeli genelinde 49 kilometre beton yol yaptı.

YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediyesi, yerli kaynaklarla elde edilen beton yolları tercih ederek ithal malzemeden elde edilen asfalt ile yurt dışına çıkacak dövizinde önüne geçmiş oluyor. Böylece Başkan Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda yerli ve milli kaynaklarla imal edilen beton yollarla yurt dışına ödenecek dövizden tasarruf edilmiş oluyor.

DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

Aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar, daha düşük maliyetle yerli kaynaklar kullanılarak yapılıyor. Asfaltta kullanılan ithal petrokimya malzemeler yerine yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar daha dayanıklı ve uzun ömürlü ve daha düşük maliyetli oluyor.

AVRUPA VE ABD'DE DE TERCİH EDİLİYOR

Avrupa'da beton yol uygulamaları geçtiğimiz yüzyıl başlarından itibaren, Belçika'da 1920'lerden, Almanya'da 1930'lardan sonra yaygınlaşmaya başladı. Belçika'da köy yollarının %60'ı beton. Avusturya köklü bir beton yol yapımı geleneğine sahip. Almanya'da yol ihalelerinde genellikle beton kaplama, asfalt kaplamaya bir alternatif olarak ihale dosyalarında yer alıyor. ABD'de özellikle yoğun trafiğe maruz şehirlerin çevrelerinde Los Angeles gibi bazı büyük şehirlerin çevre yollarında beton kaplama oranı %90'a yaklaşmaktadır.

ASFALT KIRIKLARI DA ZİYAN EDİLMİYOR

Bozulan ve aşınan asfalt yollarda yapılan yenileme çalışmalarında trimer kazısıyla kazınan asfalt da ziyan edilmeyerek tekrar kullanılıyor.

Eski yollardan elde edilen asfalt kırıkları tekrar özellikle köy yollarının onarımında kullanılıyor. Atıl bir malzeme olmayan asfalt kırıkları böylece değerlendirilerek, tekrar kullanılıyor.

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