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Yerli kömürü online satmaya çalışınca yakayı ele verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yerli kömürü online satmaya çalışınca yakayı ele verdiler

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hava kirliliği ile mücadele kapsamında kömür satışı yapılan işletmelere sürdürdüğü denetimlere ara vermiyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hava kirliliği ile mücadele kapsamında kömür satışı yapılan işletmelere sürdürdüğü denetimlere ara vermiyor. Ekipler, sosyal medya üzerinden kömür satışı yaptığı bilgisine ulaştığı iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 29 ton kalorifik değeri düşük yerli kömür ele geçirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği ile mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 29 ton kalorifik değeri düşük yerli kömür tespit etti. İşletmeye cezai işlem uygulayan ekipler, kömürlerin de geri iade edilene kadar gözetim altında tutmak için yediemine götürülmesini sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Temiz Şehir Düzce" sloganı ile başlattığı hava kirliliği ile mücadele devam ediyor. Hava kirliliği ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Düzce Belediyesi, şehrin hava kalitesini yükseltmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sosyal medyadan satış ekipleri harekete geçirdi

Düzcelilerin yaklaşan kış mevsimi öncesinde temiz hava soluması adına aralıksız denetimlerini sürdüren Zabıta müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yerli kömür satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İşletmenin yerini belirleyerek denetime giden ekipler, satışa hazır halde 29 ton kalorifik değeri düşük yerli kömür tespit etti. Mahalli Çevre Kurulu kararıyla satışı yasak olan kömürlerden ötürü işletmeye cezai işlem uygulanırken, söz konusu kömürler de işletme sahibi tarafından geri iade etme süresince gözetim altında tutulması için yediemine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordine halinde denetimleri sürekli hale getiren Zabıta Müdürlüğü, hem kömür satış yerlerini hem de vatandaşları kalorifik değeri düşük yerli kömür kullanmamaları konusunda uyardı. - DÜZCE

Yerli kömürü online satmaya çalışınca yakayı ele verdiler

Yerli kömürü online satmaya çalışınca yakayı ele verdiler

Yerli kömürü online satmaya çalışınca yakayı ele verdiler

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