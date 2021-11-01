Yenişehir Belediyesinin "Nev Bahçe" projesinde çalışmalar sürüyor

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından içerisinde organik ürünler üretim binası, tarım hobi bahçesi, satış büfeleri, meyve bahçeleri ve ekolojik bina bulunan "Nev Bahçe" projesi için çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, projeyle ilgili Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin görüşlerine yer verildi.

Üçkuyu Mahallesinde 30 bin metrekare alanda kurulan Nev Bahçe projesinin ilçede dayanışmanın en güzel örneğinin sergileneceğini bir yer olacağını, vatandaşların organik üretimin her aşamasında yer alacağını ve ürettikleri ürünlerin satışını yapabileceğini belirten Beşikci, organik tarıma teşvik etmek ve üretimde öncü olmak amacıyla projenin bölgede örnek olacağını ifade etti.

Beşikci, şunları kaydetti:

"Bahçe projesinde doğal tarım ilkeleri uygulanarak, ata tohumlarından üretilen fidelerle organik sebze ve meyve yetiştirilecek. Nev Bahçe projemizde vatandaşlarımız organik üretimin her aşamasında yer alacak ve elde etmiş olduğu ürünlerin de satışını yapabilecek. Nev Bahçemizde tarım hobi bahçesi, yöresel yemek mutfağı, kesme çiçek üretim serası, üretim tesisi, meyve ve sebze bahçeleri, piknik alanları, kadın kooperatifi satış büfeleri, kendi elektriğini üretebilen, yeşil çatılı, çevre dostu ve teknolojik alt yapıya sahip ekolojik bina yer alacak. İlçemize yeni bir soluk getirecek olan Nev Bahçemiz ile köye özlem duyan vatandaşlarımızın özlemlerini gidermiş olacağız."

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