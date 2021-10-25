Yenişehir Belediyesinden ücretsiz bebek bakıcılığı kursu

Hizmete girdiği günden bu yana ailelere, çocuklara ve gençlere yönelik başarılı eğitim çalışmaları yürüten Yenişehir Belediyesi Akademi şimdi de MEB sertifikalı bebek bakıcılığı kursu düzenliyor.

Yenişehir Belediyesi Akademi'de 18 yaş üzeri kursiyerlere ücretsiz verilecek olan bebek bakıcılığı kursunda 0-36 ay arası bebeklerin bilişsel, fiziksel, motor, dil, sosyal, duygusal gelişimine uygun etkinliklerin hazırlanması ile ilgili eğitimler verilecek.Bebeklerin gelişimi ile ilgili kavramlar ve gelişim dönemleriyle ilgili eğitimlerin de verileceği kursta kursiyerler, özel eğitimde öz bakım gibi konularda da eğitim alacak. Toplam 144 saat sürecek olan bebek bakıcılığı kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 0324 327 46 40 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler.

Eğitim ve bilim yuvası olarak ön plana çıkan Yenişehir Belediyesi Akademi'de çocukların gelişimine katkı sunan satranç kursları, klasik gitar ve robotik kodlama eğitimi ile 5-6 yaş çocuklar için oyun atölyeleri de devam ediyor.

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