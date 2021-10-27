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Yenipazar MYO Öğrencileri Bisiklet Turu Yaptı

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Yenipazar MYO Öğrencileri Bisiklet Turu Yaptı

Yenipazar MYO Öğrencileri Bisiklet Turu Yaptı Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, 22 Ekim 2021 tarihinde Aşağı Dip Gölü'ne bisiklet turu yaptı.

Yenipazar MYO Öğrencileri Bisiklet Turu Yaptı Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, 22 Ekim 2021 tarihinde Aşağı Dip Gölü'ne bisiklet turu yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yol güzergahı boyunca önlem aldığı, Öğretim Görevlileri Erhan Koca ve Serkan Özdemir'in eşlik ettiği tura, 40'dan fazla öğrenci katıldı.

Aşağı Dip Gölü'nün doğal güzelliklerine hayran kalan öğrencilere, Yenipazar Belediyesi tarafından çay ve su ikramında bulunuldu.

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