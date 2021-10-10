Yenimahalle'de Çiçek Festivali başlıyor

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince, 16-17 Ekim'de, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğinde "Çiçek Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenecek festivalde, ilçe sakinleri çiçek türleri ve çiçek bakımı hakkında detaylı bilgi sahibi olacak.

Yenimahalle'de hizmet veren 30'a yakın esnafın katılacağı Çiçek Festivali'nde, çiçek bakımıyla ilgili temel bilgileri içeren söyleşiler, Ankara iklimine uygun yetiştirilen bitkiler, teraryum yapımı ve bakımı, çömlek saksı yapımından oluşan atölyeler, ilgililerin beğenisine sunulacak.

Bahçelerini, balkonlarını, evlerini renklendirmek isteyenler için düzenlenen festivale, ressam Hikmet Çetinkaya da onur konuğu olarak katılacak. Resimleri büyük ilgi gören Çetinkaya, festival katılımcıları için canlı performans ve Gelinciğin Hikayesi sunumunu gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, başkentli çiçekseverleri festivale davet ederek, "Çiçek sevginin dilidir. Çiçeklerin insanlar üzerinde pozitif etkileri olduğunu biliyoruz. Çiçekler insanları dinlendiriyor, huzur veriyor. Vatandaşlarımızı nefes almak ve huzur bulmak için festivalimize bekliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması amacıyla vatandaşlarımızı bir araya getiren etkinleri sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.