Yenimahalle'de Çiçek Festivali başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenimahalle'de Çiçek Festivali başlıyor

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Yenimahalle'de Çiçek Festivali başlıyor

Yenimahalle Belediyesince, 16-17 Ekim'de, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğinde "Çiçek Festivali" düzenlenecek.

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince, 16-17 Ekim'de, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğinde "Çiçek Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenecek festivalde, ilçe sakinleri çiçek türleri ve çiçek bakımı hakkında detaylı bilgi sahibi olacak.

Yenimahalle'de hizmet veren 30'a yakın esnafın katılacağı Çiçek Festivali'nde, çiçek bakımıyla ilgili temel bilgileri içeren söyleşiler, Ankara iklimine uygun yetiştirilen bitkiler, teraryum yapımı ve bakımı, çömlek saksı yapımından oluşan atölyeler, ilgililerin beğenisine sunulacak.

Bahçelerini, balkonlarını, evlerini renklendirmek isteyenler için düzenlenen festivale, ressam Hikmet Çetinkaya da onur konuğu olarak katılacak. Resimleri büyük ilgi gören Çetinkaya, festival katılımcıları için canlı performans ve Gelinciğin Hikayesi sunumunu gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, başkentli çiçekseverleri festivale davet ederek, "Çiçek sevginin dilidir. Çiçeklerin insanlar üzerinde pozitif etkileri olduğunu biliyoruz. Çiçekler insanları dinlendiriyor, huzur veriyor. Vatandaşlarımızı nefes almak ve huzur bulmak için festivalimize bekliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması amacıyla vatandaşlarımızı bir araya getiren etkinleri sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yenimahalle'de Çiçek Festivali başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:34:05. #1.12#