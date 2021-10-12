Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz

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Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na katılan Vali Ersin Yazıcı toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesinde jeneratör üretimi yapan AEF Jeneratör Sanayi A. Ş. ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, yenilikçi çalışmalarla yerli ve milli sanayimizi ileriye taşımamız gerektiğini ifade eden Vali Yazıcı, bu bağlamda özellikle Ar-Ge ve inovasyona dikkat çekti.

Vali Ersin Yazıcı, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2006 yılında kurulan, yıllık 850 jeneratör üretme kapasitesine sahip olan ve ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetler ve Afrika'ya ihracat gerçekleştiren AEF Jeneratör firmasını ziyaret etti. Sektörle ilgili satış, imalat ve servis hizmetleri hakkında firma yetkilisi Evren Akbağ'dan bilgi alan Vali Yazıcı, üretim tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

Tesiste 36 personelin çalıştığı ve ana hedeflerinin ihracat olduğunu aktaran firma yetkilisi Akbağ, jeneratör alanında yenilikçi çalışmalarla sektörün ihtiyacına yönelik projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Ülkemiz ve Antalya'mızın Ekonomisine Değer Katan Firmalar

Sektöründe başarılı firmaların Antalya'da olmasının gurur ve mutluluk verici olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Antalya'nın üretimine ve marka değerine katkı sunan tüm firmaların destekçisi olacaklarını dile getirdi. Özellikle ihracata katkı sunan bu tür firmaların hem Antalya hem de ülke adına büyük bir değer olduğuna değinen Vali Yazıcı; "Her zaman dediğimiz gibi yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarla kendi imzamızı taşıyan ürünlerimizi üreteceğiz. Bunun ilk şartı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar. Üretime katkı sunan firmalarımızın sayısını arttırmak için yerli ve milli sanayimizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Üreten, ülkemiz ve Antalya'mızın ekonomisine değer katan firmalarımızın daima yanındayız. " dedi.

Firma yetkilisi Akbağ, üretimini gerçekleştirdikleri akıllı jeneratör hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi vererek, geliştirdikleri sistemle jeneratörlerin cep telefonu veya tablet gibi araçlarla uzaktan kontrol edilebildiğini söyledi. Ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, firma yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz 01 Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz 02 Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz 03 Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz 04 Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz 05 Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz 06 Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz 07 Yenilikçi Çalışmalarla Yerli ve Milli Sanayimizi Geliştirmeliyiz 08

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